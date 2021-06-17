Türkiye'de Coronavirüs: 62 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 904 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 62 kişi daha hayatını kaybetti, 509 yeni 'hasta' olmak üzere, 5 bin 904 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 62 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 49 bin 12'ye yükseldi.

225 bin 64 testte 5 bin 904 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153'e yükseldi.