Türkiye'de Coronavirüs: 60 kişi hayatını kaybetti; 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye'de son 24 saatte 261 bin 198 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 60 kişi hayatını kaybetti.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Coronavirüs verilerini Twitter hesabından şu notla paylaştı:
"Bugünkü vaka sayısı 22.161. Aşı olmadan tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. AŞI VE TEDBİRLE YENİDEN MÜCADELEYE DÖNELİM."
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs