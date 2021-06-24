Türkiye'de Coronavirüs: 59 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 703 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 59 kişi daha hayatını kaybetti, 498 yeni 'hasta' olmak üzere, 5 bin 703 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, 59 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 49 bin 417'ye yükseldi.

223 bin 385 testte 5 bin 703 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 393 bin 248'e yükseldi.