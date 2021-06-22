Türkiye'de Coronavirüs: 57 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 6 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti, 409 yeni 'hasta' olmak üzere, 6 bin 143 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı.

Tabloya göre, 57 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 49 bin 293'e yükseldi.

223 bin 238 testte 6 bin 143 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 381 bin 736'a yükseldi.