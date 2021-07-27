Türkiye'de Coronavirüs: 51 kişi hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 20 bine dayandı
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Coronavirüs verilerini Twitter hesabından şu notla paylaştı:
"Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun."
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs