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Türkiye'de Coronavirüs: 51 kişi hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 20 bine dayandı

Türkiye'de Coronavirüs: 51 kişi hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 20 bine dayandı

Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. 

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Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 648 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 761 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti. 

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Coronavirüs verilerini Twitter hesabından şu notla paylaştı:

 "Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Tedbirlere uyup aşınızı olun."

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