Türkiye'de Coronavirüs: 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 48 kişi daha hayatını kaybetti, 226 bin 427 test yapıldı; 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı. Tabloya göre; iyileşen sayısı ise 5 bin 012 oldu.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan verilerin yer aldığı tabloyu paylaşarak ifadeleri kullandı:

"Mavi olmaya yaklaşan illerimizin sayısı artıyor. Aşı ile tam bağışıklık sağlanabilmesi için biran evvel aşınızı olun."