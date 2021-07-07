Türkiye'de Coronavirüs: 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 160 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.
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Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 160 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.
Bugün 225 bin 253 test yapıldı.
Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.
Koca: Harita kırmızıdan maviye dönecek
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın".
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs