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Türkiye'de Coronavirüs: 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 160 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

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Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 52 kişi daha hayatını kaybetti, 5 bin 160 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

Bugün 225 bin 253 test yapıldı.

Covid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 808 bin 351 aşı uygulandı.

 

Koca: Harita kırmızıdan maviye dönecek

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu paylaşarak şu ifadeleri kullandı: 

"Harita kırmızıdan maviye dönecek. Aşı programının başarıya ulaşma hızı salgını gündemden çıkarma süremizi belirleyecek. Aşınızı olarak mücadeleye katılın".

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