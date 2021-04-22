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Türkiye’de Coronavirüs: 354 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 54 binin üzerinde

Türkiye’de Coronavirüs: 354 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 54 binin üzerinde

Türkiye'de son 24 saatte 354 kişi yaşamını yitirdi. 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı.

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Türkiye'de son 24 saatte 354 kişi yaşamını yitirdi. 312 bin 109 Covid-19 testi yapıldı, 54 bin 791 kişinin testi pozitif çıktı.

Ağır hasta 3 bin 463 oldu, 65 bin 593 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 909 bin 935'e yükseldi. 

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