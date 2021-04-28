Türkiye'de Coronavirüs: 341 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 444 yeni vaka

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 341 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 728 yeni 'hasta' olmak üzere, 40 bin 444 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 341 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 39 bin 398'e yükseldi.

40 bin 444 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 4 milyon 751 bin 26'ya yükseldi.