Türkiye'de Coronavirüs: 339 kişi daha hayatını kaybetti, 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 339 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 905 yeni 'hasta' olmak üzere, 40 bin 596 yeni vaka 'vaka' tespit edildi. Bu, Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek günlük vefat sayısı oldu.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 339 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 38 bin 11'e yükseldi.