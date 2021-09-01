Türkiye'de Coronavirüs: 290 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 24 bine dayandı

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 946 kişinin testi pozitif çıktı, 290 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu notla güncel veri tablosunu paylaştı:

"TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz"