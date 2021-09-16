Türkiye'de Coronavirüs: 28 bin 118 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu notla günlük verileri paylaştı:

"Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz."