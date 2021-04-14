Türkiye'de Coronavirüs: 279 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 62 bini aştı

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 279 kişi daha hayatını kaybederken,2 bin 802 'hasta' olmak üzere 62 bin 797 yeni 'vaka' tespit edildi. Bu TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı en yüksek vaka sayısı oldu.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 279 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 34 bin 734'e yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 62 bin 797 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 4 milyon 25 bin 557 oldu.