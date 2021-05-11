Türkiye'de Coronavirüs: 278 kişi daha hayatını kaybetti, 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 278 kişi daha hayatını kaybetti, bin 582 yeni 'hasta' olmak üzere, 14 bin 497 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 278 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 43 bin 589'a yükseldi.

226 bin 452 testte 14 bin 497 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 059 bin 433'e yükseldi.