Türkiye'de Coronavirüs: 274 ölüm, 23 bin 638 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Covid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verileri şu açıklama ile paylaştı:

"Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!"