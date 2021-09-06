Türkiye'de Coronavirüs: 271 kişi daha hayatını kaybetti, 20 bin 962 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 164 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük Koronavirüs tablosunu şu açıklamayla duyurdu:

"Vaka sayımız 20.962. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı. Büyük şehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı! Aşılarımızı tamamladığımız zaman Covid-19’a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız."