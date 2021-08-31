Türkiye'de Coronavirüs: 252 kişi daha hayatını kaybetti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:

"FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım"