Türkiye'de Coronavirüs: 252 kişi daha hayatını kaybetti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka tablosunu şu notla sosyal medya hesabından paylaştı:
"FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım"
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs