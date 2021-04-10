Türkiye'de Coronavirüs: 248 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı 52 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 248 kişi daha hayatını kaybederken, 2 bin 497'si 'hasta' olmak üzere 52 bin 676 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 248 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 33 bin 702'ye yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 52 bin 676 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 798 bin 333 oldu.