Türkiye'de Coronavirüs: 230 kişi daha hayatını kaybetti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.
A+A-
Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:
"Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım."
Bu haber toplam 124 defa okunmuştur
Etiketler : türkiye, Coronavirüs