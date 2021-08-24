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Türkiye'de Coronavirüs: 230 kişi daha hayatını kaybetti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 230 kişi daha hayatını kaybetti, 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

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Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: 

"Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım."

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