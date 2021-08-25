Türkiye'de Coronavirüs: 217 kişi daha hayatını kaybetti, 19 bin 970 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.
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Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu şu notla paylaştı:
"GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!"
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs