Türkiye'de Coronavirüs: 203 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısında yükseliş

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 203 kişi daha hayatını kaybetti, 916 yeni 'hasta' olmak üzere, 11 bin 937 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 203 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 45 bin 186'ya yükseldi.