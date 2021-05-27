Türkiye'de Coronavirüs: 183 kişi daha hayatını kaybetti, 8 bin 426 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 183 kişi daha hayatını kaybetti, 673 yeni 'hasta' olmak üzere, 8 bin 426 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 183 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 46 bin 970'ye yükseldi.

219 bin 465 testte 8 bin 426 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 220 bin 549'ya yükseldi.