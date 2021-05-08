Türkiye'de Coronavirüs: 18 bin 52 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 281 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 178 yeni 'hasta' olmak üzere, 18 bin 52 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 281 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 42 bin 756'ya yükseldi.