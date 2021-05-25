Lefkoşa30 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Rusya, Kırım'ı RESMEN TANIDI
Türkiye'de Coronavirüs: 175 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de Coronavirüs: 175 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti.  223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı.

A+A-

Türkiye'de son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti.  223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.

Bu haber toplam 97 defa okunmuştur
Etiketler : ,