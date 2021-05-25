Türkiye'de Coronavirüs: 175 kişi yaşamını yitirdi, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti. 223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı.
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Türkiye'de son 24 saatte Coronavirüs nedeniyle 175 kişi hayatını kaybetti. 223 bin 104 Covid-19 testi yapıldı, 9 bin 375 kişinin testi pozitif çıktı.
Ağır hasta sayısı 1667 oldu, 11 bin 192 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 45 bin 508'e yükseldi.
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs