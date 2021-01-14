Türkiye'de Coronavirüs: 170 kişi daha hayatını kaybetti, 8 bin 962 yeni 'vaka' tespit edildi
Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti, 958 yeni hasta dahil olmak üzere 8 bin 962 yeni 'vaka' tespit edildi.
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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti, 958 yeni hasta dahil olmak üzere 8 bin 962 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 23 bin 495'e, vaka sayısı ise 2 milyon 364 bin 801'e yükseldi.
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Etiketler : türkiye, Coronavirüs