Türkiye'de Coronavirüs: 170 kişi daha hayatını kaybetti, 8 bin 962 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 170 kişi daha hayatını kaybetti, 958 yeni hasta dahil olmak üzere 8 bin 962 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 23 bin 495'e, vaka sayısı ise 2 milyon 364 bin 801'e yükseldi.