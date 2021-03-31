Türkiye'de Coronavirüs: 152 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 39 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 138 kişi daha hayatını kaybederken, 26 bin 182 yeni 'vaka' tespit edildi. Bu vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı.

Tablodaki verilere göre, 152 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 kaynaklı can kaybı 31 bin 537'ye yükseldi. 1401 yeni 'hasta' olmak üzere 39 bin 302 'vaka' tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 3 milyon 317 bin 182'ye yükseldi.