Türkiye'de Coronavirüs: 151 can kaybı, 30 bin 21 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.