Türkiye'de Coronavirüs: 146 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 29 binin üzerinde

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 146 kişi daha hayatını kaybetti, bin 142 yeni hasta dahil olmak üzere 29 bin 762 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 30 bin 462'ye, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 091 bin 282'ye yükseldi.