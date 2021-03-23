Türkiye'de Coronavirüs: 138 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 26 binin üzerinde

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 138 kişi daha hayatını kaybederken, 26 bin 182 yeni 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Coronavirüs tablosunu açıkladı.

Tablodaki verilere göre, 128 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 kaynaklı can kaybı 30 bin 316'ya yükseldi. 1006 yeni 'hasta' olmak üzere 26 bin 182 'vaka' tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520'ye yükseldi.