Türkiye'de Coronavirüs: 134 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 103 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 134 kişi daha hayatını kaybetti, 681 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 103 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 25 bin 344'e; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 442 bin 350'ye yükseldi.

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

"Tedbir ve kısıtlamalara uyumla vaka sayılarını önemli ölçüde düşürdük. Ancak son günlerde 5.000-7.000 arasında seyreden vaka sayıları hâlâ tedirgin edici seviyede. Kapalı ortamlarda kalabalıktan uzak durmalı, maske ve mesafe kurallarına özen göstermeliyiz."