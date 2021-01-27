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Türkiye'de Coronavirüs: 132 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 489 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 132 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 489 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 132 kişi daha hayatını kaybetti, 675 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 489 yeni 'vaka' tespit edildi.

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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 132 kişi daha hayatını kaybetti, 675 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 489 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 25 bin 476'ya; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 448 bin 839'a yükseldi.

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