Türkiye'de Coronavirüs: 132 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 489 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 132 kişi daha hayatını kaybetti, 675 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 489 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 25 bin 476'ya; toplam vaka sayısı ise 2 milyon 448 bin 839'a yükseldi.