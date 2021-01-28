Türkiye'de Coronavirüs: 129 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 279 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti, 670 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 279 yeni 'vaka' tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 25 bin 605'e, vaka sayısı ise 2 milyon 457 bin 118'e yükseldi.