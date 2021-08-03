Türkiye'de Coronavirüs: 126 kişi daha hayatını kaybetti; yeni vaka sayısı 25 bine dayandı

Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Covid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti.

TC Sağlık Bakanı Koca, verileri şu açıklama ile paylaştı:

"Günlük vaka sayısı 25 bine yaklaştı. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ve aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz. İlk doz aşılar gibi, zamanı gelmiş ikinci ve üçüncü doz aşılar da son derece önemli."