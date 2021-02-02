Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Çocukların tümü kurtarıldı
Türkiye'de Coronavirüs: 120 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 795 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 120 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 795 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 120 kişi daha hayatını kaybetti, 630 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 795 yeni 'vaka' tespit edildi.

A+A-

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 120 kişi daha hayatını kaybetti, 630 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 795 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 237'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 492 bin 977'ye yükseldi.

Bu haber toplam 139 defa okunmuştur
Etiketler : ,