Türkiye'de Coronavirüs: 120 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 795 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 120 kişi daha hayatını kaybetti, 630 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 795 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 237'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 492 bin 977'ye yükseldi.