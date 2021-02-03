Türkiye'de Coronavirüs: 117 kişi daha hayatını kaybetti, 8 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 117 kişi daha hayatını kaybetti, 632 yeni hasta dahil olmak üzere 8 bin 102 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 354'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 501 bin 079'a yükseldi.