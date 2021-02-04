Türkiye'de Coronavirüs: 113 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybetti, 627 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 909 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 467'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 508 bin 988'e yükseldi.