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Türkiye'de Coronavirüs: 113 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 113 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 909 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybetti, 627 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 909 yeni 'vaka' tespit edildi.

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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 113 kişi daha hayatını kaybetti, 627 yeni hasta dahil olmak üzere 7 bin 909 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 467'ye, vaka sayısı ise 2 milyon 508 bin 988'e yükseldi.

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