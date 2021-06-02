Türkiye'de Coronavirüs: 112 kişi daha hayatını kaybetti, 7 bin 181 yeni vaka sayısı tespit edildi

Türkiye'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti, 586 yeni 'hasta' olmak üzere, 7 bin 181 yeni vaka 'vaka' tespit edildi.

TC Sağlık Bakanlığı, son 24 saatin verilerinin yer aldığı günlük Coronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 112 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Covid-19 nedeniyle yaşanan toplam can kaybı sayısı 47 bin 768'e yükseldi.

224 bin 150 testte 7 bin 181 kişiye tanı konulmasıyla birlikte toplam vaka sayısı 5 milyon 263 bin 697'ye yükseldi.