Türkiye'de Coronavirüs: 112 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 670 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti, 623 yeni 'hasta' dahil olmak üzere 6 bin 670 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 797'ye; vaka sayısı ise 2 milyon 531 bin 456'ya yükseldi.