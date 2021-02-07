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Türkiye'de Coronavirüs: 112 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 670 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs: 112 kişi daha hayatını kaybetti, 6 bin 670 yeni 'vaka' tespit edildi

Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti, 623 yeni 'hasta' dahil olmak üzere 6 bin 670 yeni 'vaka' tespit edildi.

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Türkiye'de Coronavirüs nedeniyle 112 kişi daha hayatını kaybetti, 623 yeni 'hasta' dahil olmak üzere 6 bin 670 yeni 'vaka' tespit edildi.

Böylece toplam ölüm sayısı 26 bin 797'ye; vaka sayısı ise 2 milyon 531 bin 456'ya yükseldi.

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