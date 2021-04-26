Türkiye tam kapanmaya gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Nisan perşembe gününden, 17 Mayıs pazartesi gününe kadar ülke çapında tam kapanmaya geçildiğini açıkladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Bu salgın krizini ülkemiz ve milletimiz için en hayırlı şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Sağlık hizmetleri konusunda hamdolsun herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor.

Sağlık uygulama tebliği listesinde yer alan işlemlerin tamamı için yüzde 10 ile yüzde 20 oranında tıbbi malzeme fiyatlarında yüzde 10 oranında artış yaparak sağlık sistemimizi destekledik. Toplamda 115 bin vatandaşımızın diyaliz hizmetlerinin bedelini yüzde 20 arttırdık. Çölyak tedavisinin ödeme tutarında Ağustos ayından itibaren ilave yüzde 25 artış yaptık.

Sosyal Güvenlik Kurulu bütçemize bu düzenlemelerin milletimize ve sağlık sektörüne hayırlı olmasını diliyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere patates ve soğan dağıtımında 103 bin tonu geride bıraktık. Tedbirlerin neticelerini yavaş yavaş almaya başladık.

Vaka sayılarımız 5 binin altına inmeli. 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz.

Özel hastanelerde yoğun bakım ve aşı hizmetlerinden dolayı ücret alındığı şikayetleri alıyoruz. Hiçbir ücret talep edilemez. İlave ücret talebiyle karşılan vatandaşlarımız bildirimlerini yapsınlar.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek. Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir."