Türkiye mahkûm edildi, TMK’nın etkin rolü teyit edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “K.V. Mediterranean Tours Limited / Türkiye” davasında, Kapalı Maraş’taki bir taşınmazla ilgili olarak Türkiye’nin 18 bin Euro tutarında manevi tazminat ve mahkeme masrafları ödenmesine hükmetti.

Kararda ayrıca, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bir iç hukuk yolu olarak etkin bir rolünün olduğu AİHM tarafınca bir kez daha teyit edildi.

Cyprus Mail’deki habere göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “K.V. Mediterranean Tours Limited / Türkiye” davasında, Kapalı Maraş’taki bir taşınmazla ilgili olarak 18.000 Bin Euro tutarında manevi tazminat ve mahkeme masrafları ödenmesine hükmetti.

Haberde, “ Türkiye’nin üç ay içinde şirkete 7.000 € manevi tazminat ve 11.000 € mahkeme gideri ödemekle yükümlü kılındı” denildi.

Mahkeme, 5’e karşı 2 oyla, maddi tazminat konusundaki kararın henüz verilmesine hazır olmadığına hükmetti ve bu kararı ileri bir tarihe erteledi.

Davanın, 2017 yılında, Kapalı Maraş’ta bulunan bir bina kompleksinin sahibi olan Kıbrıslı Rum şirketi K.V. Mediterranean Tours Limited tarafından Türkiye aleyhine açıldığı hatırlatıldı.

Şirket, 2010 yılında “Taşınmaz Mal Komisyonu”na (TMK) başvurmuş, ancak sonuç alamamıştı.

Haberde, “AİHM genel olarak TMK’nın mülkiyet taleplerinin işlenmesinde ilerleme kaydettiğini kabul etti. Tazminat, takas ve iade gibi çeşitli çözüm yolları sunduğunu da not etti” denildi.

Haberin detayında, Davada, sürecin gecikmesinden esasen TMK’nın yaklaşımının ve “KKTC makamlarının” belgeleri hazırlama ve kanıt toplamadaki ihmalkârlığının sorumlu olduğu yazıldı.

Mahkemenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi uyarınca, TMK’nın işleyişinin hızlandırılması ve gerçekten etkili bir hukuk yolu oluşturulması için tutarlı ve uzun vadeli çabaların sürmesi gerektiğine hükmettiği hatırlatıldı.