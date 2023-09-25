Türkiye “evet” dedi, Tatar reddetti

Alithia gazetesi “Tatar Bugün Yanıt Verecek” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le olan görüşmesinde temsilci konusunda olumlu göründüğünü öne sürdü.

Gazete, KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in geçen Cumartesi günü New York’ta Tatar ve Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’la ayrı ayrı görüşmeler yaptığını ve Tatar’dan iki hayır, Fidan’dan ise bir evet, bir de hayır yanıtı aldığını ileri sürdü.

KİPE’den elde ettiği bilgilere dayanarak, Ersin Tatar’ın gerek BM Genel Sekreteri Guterres ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’le ortak görüşme yapmalarını, gerek de Guterres tarafından Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanmasını kabul etmediğini yazan gazete, Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan’ın ise temsilci atanmasına evet dediğini, Guterres, Hristodulidis ve Tatar arasında üçlü bir görüşme yapılmasına ise karşı çıktığını ileri sürdü.

Gazete, BM Genel Sekreterliği’nden elde edilen bilgilere dayanarak, Guterres’in Fidan ve Tatar’la yaptığı görüşmelerde temsilci konusunda çok fazla baskı yaptığını kaydeden gazete, Fidan’ın bu atamaya net bir şekilde evet dediğini, Tatar’ın ise böyle bir şeyi reddederek, egemen eşitlik konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

Gazete, Tatar’ın konuyu Türkiye’yle görüşüp, Pazartesi Guterres’e yanıt vereceğini söylediğini de öne sürdü.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “Bir Hayır, Bir de Göstermelik Evet- Türkiye Kıbrıs Sorunuyla İlgili Temsilci Konusunda Ersin Tatar Tarafından Korunuyor”, Politis’te “BM Temsilcisi Atanmasıyla İlgili Türk Entrikaları- BM Genel Sekreteriyle Temaslarında Ankara Olumlu, Tatar ise Olumsuz Göründü”, Haravgi’de ise “Türkiye ve Tatar Arasında Temsilci Atanması Konusunda Anlaşmazlık” başlıklarıyla yer aldı.