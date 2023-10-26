Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde seminer düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları kapsamında, bugün, "Milli Mücadelede Kıbrıslı Türkler ve Cumhuriyet Kazanımları” Semineri Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Seminer, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program akışında, AKÜN Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Öz’ün açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Seminer katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi.

Prof. Dr. Ulvi Keser, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihi boyunca çeşitli dönemler de yaşananlar açısından oldukça aydınlatıcı ve kıymetli bilgileri, dönem fotoğrafları ile harmanlayarak; akademisyen ve öğrencilere bilgi aktardı.