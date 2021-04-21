“Türkiye arkamızda, gönül rahatlığı ile Cenevre’ye gideceğiz”

Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre öncesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara’da Pazartesi günü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.

Tatar, egemen eşitliğe dayalı iki devletli modelin, çözüm arayışları içinde tek gerçekçi yol olduğunu yineleyerek, bu görüşü Bakanlar Kurulu’nda da paylaştıklarını söyledi.

“Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra AB, BM ve garantör ülkeler dahil görüşmediğimiz kalmadı” diyen Tatar, iki devletlilik temelinde anlaşma olması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. “Türkiye arkamızda” ifadelerini kullanan Tatar, gönül rahatlığı ile Cenevre’ye gideceklerini söyledi.