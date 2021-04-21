Türkiye 23-24-25 Nisan'da tam kapanıyor

Türkiye İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23-24-25 Nisan'da tam kapanma olacak.



İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine '23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması' konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi' aynen geçerli olacak. Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.