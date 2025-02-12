Türkeli kavşağındaki kaza hakkında polise yalan bilgi veren dört kişi hakkında işlem başlatıldı

Türkeli kavşağında 8 Şubat’ta meydana gelen trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, dört kişinin polise yalan bilgi verdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 26 yaşındaki S.U., 55 yaşındaki Ü.U. ve 23 yaşındaki Z.E.T.’nin birlikte hareket ederek, kazaya karışan aracı sürmediğini bildikleri halde 48 yaşındaki E.T.’yi, aracı kendisinin sürdüğünü söylemesi yönünde teşvik ettikleri belirlendi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili tüm şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor.