Türk Tarih Kurumu’nun “Yüzüncü Yıl Kitaplığı” YDÜ Büyük Kütüphane’de açıldı!

Yaklaşık 4 milyon kitaba ulaşan kitap sayısı ile dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel mirasını yansıtan özel bir koleksiyona daha ev sahipliği yapıyor. Türk Tarih Kurumu’nun Türkiye’nin 100’üncü yaşı onuruna kurduğu “Yüzüncü Yıl Kitaplığı” Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de açıldı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ tarafından açılan “Yüzüncü Yıl Kitaplığı” Cumhuriyet’in tarihsel, siyasal, kültürel ve toplumsal birikimini yansıtan 1,400 eseri bir araya getiriyor.

Cumhuriyet’in kuruluş sürecinden günümüze uzanan geniş bir perspektifle hazırlanan koleksiyonda; Cumhuriyet tarihi, Atatürk ilke ve inkılapları, siyasal gelişmeler, toplumsal dönüşüm ile kültür ve sanat alanlarında kaleme alınmış çok sayıda eser yer alıyor. Tematik yapısıyla dikkat çeken kitaplık, akademik çalışmaların yanı sıra Cumhuriyet’in düşünsel mirasını yakından tanımak isteyen tüm okurlar için kapsamlı bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor.

Özel koleksiyonun açılış töreninde; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen birer konuşma yaptı. Açılışın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü’nde bulunan Kıbrıs Araba Müzesi ile GÜNSEL Sanat Müzesi’ni ziyaret eden Prof. Dr. Yüksel Özgen, üniversitenin kültür, sanat ve tarih alanlarında oluşturduğu güçlü altyapıyı yerinde inceleme fırsatı buldu.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen:

“Yakın Doğu Üniversitesi’nde de kurduğumuz bu özel kitaplık, her yıl yeni kitaplar eklenerek büyümeye devam edecek”

Türk Tarih Kurumu’nun Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 15 Nisan 1931’de, Türk tarihini bilimsel yöntemlerle araştırmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla kurulduğunu hatırlatan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, kurumun kurulduğu günden bu yana yaklaşık 2 bin 500 eseri milyonlarca baskı ile Türkiye’deki üniversitelere ve dünyanın dört bir yanındaki kütüphanelere kazandırdığını ifade etti. “Çalışmalarımızı Atatürk’ün çizdiği yol doğrultusunda ve Cumhurbaşkanımızın yakın gözetimi altında sürdürüyoruz” ifadelerini kullanan Prof. Dr. Yüksel Özgen, “Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı”nın Cumhuriyet’in 100’üncü yılı anısına hayata geçirildiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yüksel Özgen, “Günümüzde dijital ortamlar sayesinde bilgiye ulaşmak oldukça kolay ancak kitabın yeri hiçbir zaman doldurulamaz” dedi. Kütüphanelerin öğrenciler için yalnızca bilgiye değil, aynı zamanda düşünceye ve bilime açılan kapılar olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yüksel Özgen. “Yakın Doğu Üniversitesi’nde de kurduğumuz bu özel kitaplık, her yıl yeni kitaplar eklenerek büyümeye devam edecek” dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ:

“Bu çalışma yalnızca üniversitemiz için değil, tüm Türk coğrafyası açısından da son derece kıymetlidir”

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve beraberindeki heyeti üniversitelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Bu çalışma yalnızca üniversitemiz için değil, tüm Türk coğrafyası açısından da son derece kıymetlidir” dedi. Koleksiyonun, Cumhuriyet’in düşünsel mirasını gençlerle buluşturmak ve öğrencilerin tarih bilinci kazanmasında önemli bir rol üstleneceğini söyleyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Başta Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen olmak üzere, emeği geçen tüm heyete teşekkür ediyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile Türk Tarih Kurumu arasındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da artarak süreceğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “İlişkilerimiz bundan sonra da güçlenerek devam edecektir” ifadelerini kullandı.