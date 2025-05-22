“TurguT Onbaşı” belgeseli ilk kez izleyiciyle buluşuyor

Yönetmen Onur Kök’ün imzasını taşıyan TurguT Onbaşı belgeseli, izleyiciyle ilk kez buluşuyor.

Belgesel, yarım asrı bulan bekleyişin ardından, babasının kemikleriyle karşılaşan bir oğlun duygusal yolculuğunu konu alıyor.

Fahri Onbaşı, henüz 11 aylıkken kaçırılan ve hiç tanımadığı babası Turgut Onbaşı’nın hikâyesini izleyicilere aktarıyor.

Kısa sürede önemli başarılar elde eden yapım, Rotary 2420. Bölge Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nda İkincilik Ödülü’ne, 5. İstanbul Nartugan Film Festivali Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması’nda ise Turkuaz Arslan Cesaret Ödülü’ne layık görüldü. Ayrıca pek çok kısa film festivalinde gösterime giren belgesel, birçok festivalde finale kalmayı başardı.

İnsan hikâyelerine odaklanan çalışmalarıyla tanınan yönetmen Onur Kök, daha önce Bosna-Hersek’te savaş temalı üç belgesel filme de imza atmıştı. Bu yapımlar, Avrupa ve Türkiye’de yaklaşık 60 film festivalinde gösterilmiş ve dört ödül kazanmıştı.

TurguT Onbaşı belgeselinin ilk gösterimi, 28 Mayıs Çarşamba günü saat 19.00’da Lefkoşa’da, Işık Kitabevi bünyesindeki Blackbird Social’da gerçekleştirilecek.

Ardından 29 Mayıs Perşembe akşamı Girne Düşünce Derneği himayesinde Dome Otel’de, 30 Mayıs Cuma akşamı ise Mağusa Bandabulya’da yine saat 19.00’da izleyiciyle buluşacak.

Gösterimlerde yönetmen Onur Kök ve Turgut Onbaşı’nın oğlu Fahri Onbaşı da hazır bulunacak.