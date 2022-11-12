Türe’nin ölüm nedeni açıklandı

Mehmet Türe’nin ölüm nedeninin kalp krizi olduğu tespit edildi. Polisten verilen bilgiye göre, 10 Kasım tarihinde, Kuzucuk’ta, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mehmet Türe’nin (E-73), yapılan soruşturmada, ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Ülke genelinde Polis'e yansıyan çeşitli olaylar da şu şekilde kayıtlara geçti:

“Yurt dışından araç getireceğim dedi, 18 bin 500 STG’yi aldı, aracı getirmedi”

Gazimağusa’da Mart-Ağustos 2022 ayları arasında H.K.'nin (E-27), bir şahsa yurt dışından araç getireceği yönünde beyanda bulunup, aracı getirmeyerek söz konusu şahıstan sahtekarlıkla toplam 18,500 Stg parayı temin ettiği tespit edildi. H.K tutuklandı.

Benzinciden para, çakmak ve kolonyağı çaldı, tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonundan 6 Kasım tarihinde 400 TL nakit para, kolonyağı ve 6 çakmağın çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen V.K.(E-64) tutuklandı.

Çalınan tahtalarla ilgili 2 tutuklu

1 Temmuz-12 Eylül tarihleri arasında, Yeniboğaziçi’nde bulunan bir inşaat alanı ve arsa içerisinden, toplam 80 sunta tahtanın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.B.(E-34) ve M.B.(E-22) tutuklandı. Her iki hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor.