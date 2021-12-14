Tüpgaza okkalı zam

Ev tipi 10 kiloluk tüp gaza yeni fiyat düzenlemesi ile tek seferde 40 TL’lik zam getirildi.

Ev tipi tüp gaz fiyatı 140 TL’den 180 TL’ye çıktı. Söz konusu zam son iki yılda tüp gaza yapılan en büyük zam olarak kayıtlara geçti.

10 kiloluk ev tipi tüp gaz fiyatlarında son iki yılda 9 kez fiyat değişimi yapılırken, özellikle son iki seferde yapılan zamlar tüketicinin cebini yaktı.

2020 ve 2021 yıllarında yapılan 9 seferlik fiyat değişimlerinde sadece iki kez fiyat düşüşü oldu.

Fiyat düşüşlerinde 5 TL ila 4 TL’lik düşüşe gidilirken, en büyük fiyat artışı 40 TL ile bugün yapıldı. Yine benzer orandaki fiyat artışı 33 TL ile içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında kayıtlara geçti.

Buna göre; 28 Ağustos 2021’de 107 TL’den işlem gören 10 kiloluk ev tipi tüp gaz, 28 Ekim’de 140 TL’ye çıktı. 140 TL’lik tüp gaz fiyatları bugün yapılan değişiklikle de 180 TL’ye çıktı.