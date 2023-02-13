Tüp gazda yine sıkıntı!

‘Geminin adaya gelmesindeki gecikme’ tüp gazı yine olumsuz etkiledi; birçok bayide tüp gaz kalmadı…

Dağıtım şirketlerinin önceliği, marketler ve satış noktaları yerine oteller, restoranlar, fırınlar ve fabrikalara verildiği öğrenildi.

Ev tipi tüp gazların, en iyi ihtimal Çarşamba günü piyasada olacağı ifade edildi.

Geminin yarın gece adaya geleceği, akabinde yapılacak olan fiyat çalışması ardından piyasaya verileceği edinilen bir diğer bilgi olurken, ‘zam’ yapılıp yapılmayacağına ilişkin ise bir bilgiye ulaşılmadı.